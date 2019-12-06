القوات البرية الروسية تتزود براجمات صواريخ حديثة

يتسلم لواء المدفعية الصاروخية في المنطقة العسكرية المركزية للجيش الروسي العام المقبل راجمات الصواريخ المطورة من طراز "تورنادو – إس".

وقال المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية إن تلك المنظومة الفتاكة ستحل محل منظومة "أوراغان" لراجمات الصواريخ في وحدات المدفعية الصاروخية.

وتمتلك منظومة "تورنادو – إس" فعالية أكبر مقارنة بسابقاتها لتزويدها بنظام "غلوناس" للملاحة الفضائية الروسية ومنظومة القيادة الأوتوماتيكية والحاسوب الإلكتروني الحديث الذي يحسب المسار الباليستي للصواريخ المراد إطلاقها.

أما تعمير المنظومة فيجري حاليا أوتوماتيكيا، ما يجعل أفراد راجمة الصواريخ يجلسون في مقصورة المنصة ويراقبون عملية التعمير وإطلاق الصواريخ على شاشة جهاز الكمبيوتر، مع العلم أن أفراد طواقم "تورنادو" غير المعدلة وسابقاتها "أوراغان" و"سميرتش" و"غراد" كانوا يعمرون راجمة الصواريخ يدويا.

يذكر أن راجمة الصواريخ "تورنادو إس" يمكن أن تطلق صواريخ عيار 330 ملم من سابقتها "سميرتش" وعيار 220 ملم من سابقتها "أوراغان" وحتى عيار 122 ملم من سابقتها "غراد".

المصدر: روسيسكايا غازيتا