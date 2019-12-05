الصين تنشئ أول محطة فضائية في العالم بحلول عام 2035

أعلنت وكالة شنخوا الصينية أن بكين تعتزم إنشاء أول محطة فضائية في العالم بحلول عام 2035، مشيرة إلى أنها ستعمل في مدار الأرض حيث ستحول طاقة الشمس إلى طاقة كهربائية.

وقالت الوكالة إن الطاقة ستنقل إلى المستهلكين بطريقة لاسلكية، أي بواسطة الليزر أو موجات المايكرووايف.

وتتم حاليا تجربة تلك التكنولوجيا في قاعدة تجريبية بضواحي مدينة جون تسينغ بجنوب الصين. ويتوقع أن تستثمر الحكومة الصينية والقطاع الخاص في المشروع مبلغا قدره 28 مليون دولار.

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تجدر الإشارة إلى أن الصين أدرجت مشروع الطاقة الكهربائية الفضائية الشمسية على قائمة المشاريع ذات الأولية.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن الصين ستنشئ أول محطة كهربائية فضائية تجريبية صغيرة الحجم بحلول عام 2025 ليتم إطلاق المشروع الأكبر بعد ربع قرن.

يذكر أن شركة "روستيخ" الحكومية هي التي تولت تحقيق مشروع مماثل في روسيا حيث تعهدت بتصميم ليزر فضائي بقدرة غيغاواط واحد، ثم قرر مهندسو الشركة الانتقال إلى تكنولوجيا أخرى تقضي بجمع الطاقة الشمسية في مدار الأرض ونقلها إلى سطح الأرض بواسطة المرايا على شكل شعاع ليزر. ويفترض أن تتحول طاقة الليزر إلى طاقة كهربائية على الأرض مباشرة.

المصدر: لايف