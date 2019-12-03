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الدفاع الروسية تتسلم أول مروحية "مي-38 تي" للنقل العسكري والإنزال

العلوم والتكنولوجيا

الدفاع الروسية تتسلم أول مروحية
Sputnik Vladimir Ostapkovitch
صورة أرشيفية
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تسلمت وزارة الدفاع أول مروحية للنقل العسكري والإنزال من طراز "مي – 38 تي". أعلن ذلك مدير عام شركة "مروحيات روسيا"، أندريه بوغينسكي.

وأشار إلى أن مروحية كانت قد اختبرت في وحدات الجيش الروسي. ستسلم نهاية ديسمبر الجاري للجيش الروسي أول نسخة منها أنتجت على دفعات.

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وأعاد مدير عام الشركة إلى الأذهان أن "مي – 38 تي" هي مروحية حديثة للنقل والإنزال يمكن استخدامها كذلك لأغراض البحث والإنقاذ ونقل الركاب والحمولة. وأنها مزودة بمحركات "تي في 7 – 117في" روسية الصنع والنظام الحديث للقيادة والملاحة .

وكان موقع kp.ru  قد أفاد في نهاية يونيو الماضي بأن أول نموذج لمروحية "مي – 38 تي" الحربية التي تم تصنيعها على أساس مروحية "مي – 38" المدنية قام برحلته الاختبارية الأولى في نوفمبر عام 2018، ثم كشف عنه الصيف الماضي في منتدى الجيش – 2019".

يذكر أن مروحية النقل الحربية الروسية "مي - 38 تي" تستخدم لنقل الشحنات والركاب، كما يمكن استخدامها كمشفى طائر، وتبلغ سرعتها 295 كيلومترا في الساعة، وهي قادرة على قطع مسافة تصل لـ 1200 كيلومتر.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

 

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