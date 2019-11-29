الشروع ببناء كاسحة جليد عسكرية روسية ثانية

شهدت بطرسبورغ يوم 27 نوفمبر مراسم بدء بناء كاسحة الجليد العسكرية "نيقولاي" زوبوف".

وهي كاسحة جليد ثانية في حوزة الجيش الروسي وأول كاسحة جليد من مشروع " 23550 أركتيكا" ستنتج على دفعات. ويتوقع أن تسلم السفينة عام 2024 للبحرية الروسية.

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أما كاسحة الجليد العسكرية الأولى التابعة لهذا المشروع فهي " إيفان بابانين". وقد نزلت البحر في أكتوبر الماضي.

وقال موقع bmpd إن كاسحات الجليد من المشروع المذكور ستقوم بأداء مهام كاسحة الجليد وسفينة الدوريات والقاطرة البحرية وسفينة البحوث العلمية. وإنها مخصصة لخفر المياه الإقليمية في منطقة القطب الشمالي وقطر السفن المحتجزة في منطقة مسؤوليتها إلى الميناء ومرافقة السفن المساعدة التابعة للبحرية الروسية والمشاركة في عمليات الإنقاذ ونقل الحمولة الخاصة.

ويسمح تصميم كاسحة الجليد بالإبحار في المياه حيث تبلغ سماكة جليدها 1.8 متر.

ويبلغ طول كاسحة الجليد 114 مترا، وإزاحتها 9000 طن، وسرعتها 18 عقدة، وطاقمها 60 شخصا، فضلا عن 50 شخصا من أفراد الإنزال البحري.

وتتضمن أسلحة كاسحة الجليد مدفع عيار 76 ملم، ومنظومات الدفاع الجوي النقالة، ومروحية "كا – 27"، والدرونات.

ويمكن أن تحمل السفينة زورقين سريعين للإنزال البحري وزورق "مانغول" العامل بالوسادة الهوائية، كما يمكن أن تحمل منصة لصواريخ "كاليبر" المجنحة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا