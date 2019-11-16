كاسحات الجليد الروسية تتزود بأسلحة حديثة

سيستخدم الجيش الروسي في منطقة القطب الشمالي كاسحات جليد تحمل على متنها أسلحة حديثة.

أعلن ذلك مستشار مدير عام مركز "كريلوف" العلمي الحكومي، فاليري بولياكوف، في حديث أدلى به يوم 14 نوفمبر لوكالة "تاس" الروسية.

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وأضاف أن كاسحات الجليد الروسية عبارة عن سفن قادرة على السير بسرعة كافية لتحطيم الجليد التي يتميز بسماكة معينة، وسيتم تحويلها إلى كاسحات جليد مسلحة.

وأوضح أن الأسلحة التي ستزود بها كاسحات الجليد ستساعدها على اجتياز متارس الجليد ذات السماكة الضخمة، وربما تطلب الأمر تفجير قوالب الجليد.

وقال أيضا إن كمية الأسلحة التي ستحملها السفن ترتبط بطبيعة المنطقة وسماكة الجليد وعدد المتارس الجليدية فيها.

فيما لم يحدد، بولياكوف، أنواع الأسلحة التي ستحملها تلك السفن.

المصدر: تاس