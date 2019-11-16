 
مباشر

كاسحات الجليد الروسية تتزود بأسلحة حديثة

العلوم والتكنولوجيا

كاسحات الجليد الروسية تتزود بأسلحة حديثة
Sputnik Aleksandr Galperin
كاسحة الجليد العسكرية "إيليا موروميتس"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mq56

سيستخدم الجيش الروسي في منطقة القطب الشمالي كاسحات جليد تحمل على متنها أسلحة حديثة.

أعلن ذلك مستشار مدير عام مركز "كريلوف" العلمي الحكومي، فاليري بولياكوف، في حديث أدلى به يوم 14 نوفمبر لوكالة "تاس" الروسية.

إقرأ المزيد
سفينة حديثة تنضم إلى الأسطول الروسي لكاسحات الجليد
سفينة حديثة تنضم إلى الأسطول الروسي لكاسحات الجليد

وأضاف أن كاسحات الجليد الروسية عبارة عن سفن قادرة على السير بسرعة كافية لتحطيم الجليد التي يتميز بسماكة معينة، وسيتم تحويلها إلى كاسحات جليد مسلحة.

وأوضح أن الأسلحة التي ستزود بها كاسحات الجليد ستساعدها على اجتياز متارس الجليد ذات السماكة الضخمة، وربما تطلب الأمر تفجير قوالب الجليد.

وقال أيضا إن كمية الأسلحة التي ستحملها السفن ترتبط بطبيعة المنطقة وسماكة الجليد وعدد المتارس الجليدية فيها.

فيما لم يحدد، بولياكوف، أنواع الأسلحة التي ستحملها  تلك السفن.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

رسالة الرئيس التونسي لتشكيل الحكومة تثير إعجاب مستخدمي الشبكات الاجتماعية  