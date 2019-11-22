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قانون روسي يمنح الحق للأجهزة الأمنية بإسقاط الدرونات

العلوم والتكنولوجيا

قانون روسي يمنح الحق للأجهزة الأمنية بإسقاط الدرونات
Globallookpress
صورة أرشيفية
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تبنى مجلس الدوما الروسي يوم 21 نوفمبر صيغة نهائية للقانون الذي يسمح لموظفي بعض المؤسسات الأمنية الروسية بإسقاط الطائرات من دون طيار في حال شكلت خطرا عليهم أو على السكان المسالمين.

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وقالت وكالة "إنترفاكس" الروسية إن القانون يمنح جهاز الأمن الفدرالي وإدارة الحراسة الفدرالية ووزارة الداخلية  والاستخبارات الخارجية والحرس الروسي وإدارة السجون صلاحيات قطع تحليق الطائرات من دون طيار في الأجواء المحددة بالقانون وذلك عن طريق إسكات الإشارات الواردة من وإلى الدرونات وترحيلها وكذلك تعطيل عمل الدرونات وتدميرها.

ويمنح القانون كذلك رجال الأمن وممثلي المؤسسات المذكورة الحق بمصادرة لوحات التحكم في الدرونات أو إجبار أصحابها على إنزال طائراتهم إلى الأرض.

المصدر: فيستي

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