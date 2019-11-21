أبرز الأسلحة والتقنيات الروسية في معرض دبي للطيران

استعرضت روسيا في معرض "دبي - 2019" الدولي للطيران عددا من الأسلحة والتقنيات العسكرية، بعضها تظهر لأول مرة ضمن هذا النوع من الفعاليات.

ومن أبرز المعروضات الروسية كانت طائرة "ياك-130" الصغيرة للتدريب والقتال القريب، والتي يمكنها حمل 3000 كلغ من الذخائر والصواريخ والقنابل الموجهة وغير الموجهة عبر 8 نقاط تتوزع على هيكلها.

ويصل المدى العملياتي لهذه الطائرات إلى 2000 كلم، ويمكنها التحليق بسرعة تصل إلى 1060 كلم/سا، وعلى ارتفاعات تصل إلى 12.5 كلم.

كما استعرضت روسيا في هذا المعرض منظومة "بانتسر إس-1" للدفاع الجوي، والتي صممت لحماية المنشآت العسكرية وأنظمة الدفاع الجوي البعيدة المدى من هجمات الطائرات والدرونات والصواريخ الموجهة والصواريخ المجنحة.

ويمكن لهذه المنظومة اعتراض أهدافها على ارتفاعات تتراوح ما بين 5 أمتار و20 كلم، معتمدة على صواريخ موجهة ورشاشات ثقيلة.

وكشفت روسيا لأول مرة في هذا عن مجسم لرادار "سولا" القادر على اكتشاف الأقمار الصناعية وغيرها من الأهداف الفضائية المحلقة في مدار الأرض.

وأكثر المعروضات الروسية إثارة للانتباه خلال هذه الفعالية كانت مقاتلات الجيل الخامس الشبحية Su-57E، المصنفة من بين أفضل وأقوى مقاتلات الجيل الخامس في العالم، والمنافس الأقوى لمقاتلات F-22 وf-35 الأمريكية.

المصدر: وكالات