قاذفة "تو-22" تعود إلى حوزة الجيش الروسي

أفادت وسائل الإعلام بأن قاذفة "تو-22 إم 3" بعيدة المدى تم نقلها من إقليم خاباروفسك إلى مصنع "قازان" للطائرات حيث سيتم تحديثها لتتفق مع مواصفات طائرة "تو-22 إم 3 إم" المطورة.

وقالت صحيفة Military Watch الأمريكية إن روسيا تمتلك عددا كافيا من الطائرات الاستراتيجية التي لا تزال تخزن حاليا في المستودعات العسكرية لتشكل بضعة أسراب جوية.

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وأشارت إلى أن غالبية الطائرات التابعة لسلاح الجو السوفيتي نقلت بعد انتهاء الحرب الباردة إلى المستودعات العسكرية حيث تم تخزينها. وبينها القاذفات بعيدة المدى والمقاتلات وطائرات النقل. وفي حال تحديثها يمكن أن توسع إلى حد بعيد إمكانات القوات الجوية والفضائية الروسية، بتخصيص أموال بسيطة لهذا الغرض.

ويتوقع أن تحمل طائرة "تو-22 إم 3 إم" صواريخ "كينجال" فرط الصوتية، ما سيمكّنها من الاحتفاظ بلقب "قاتلة حاملات الطائرات".

وأعادت الصحيفة الأمريكية إلى الأذهان أن قاذفة "بي – 52" الأمريكية كانت قد عادت من "مقبرة الطائرات" في ولاية أريزونا الأمريكية إلى حوزة سلاح الجو الأمريكي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا