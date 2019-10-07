مجلة أمريكية تصف أخطر قاذفات القنابل الروسية

وضعت مجلة National Interest الأمريكية، قائمة أدرجت فيها أربع قاذفات قنابل روسية التي تعتبر، باعتقادها، أكثر خطورة من غيرها.

وتضمنت القائمة التي وضعتها المجلة الأمريكية قاذفات القنابل الروسية- "تو-95" و"تو-22 إم" و"تو-160" والقاذفة الواعدة البعيدة المدى " PAK DA".

ووفقا للمجلة، قاذفة القنابل "تو-95" التي صممت في خمسينيات القرن الماضي في مكتب "توبوليف" لتصميم الطائرات، تتميز بشحنها حمولة ثقيلة وبمدى طيران كبير. كما أن تحديث الطائرة أطال في "عمرها" أي مدة خدمتها والأهم من ذلك حافظ على فعاليتها.

أما القاذفة الثانية "تو-22إم" فوفقا للمجلة، تتميز بسهولة التحكم بها عند الإقلاع وتوازن السرعات . وتصف المجلة قاذفة القنابل الروسية "تو-160" بأنها "وحش" حقيقي، سجلت عدة أرقام قياسية في السابق.

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وتضيف المجلة الأمريكية، أن الطائرة " PAK DA" المستقبلية الواعدة، التي تخضع للاختبارات حاليا، سوف تكون حتما، الأكثر تدميرا. وقد توصلت المجلة إلى هذا الاستنتاج، على افتراض أنها ستكون "طائرة شبح"، وأول طائرة روسية غير مرتبطة بالتصاميم السوفيتية. ومن المتوقع أن يتم أول إقلاع لها أعوام 2021-2023 .

وتجدر الإشارة إلى أنه في شهر أغسطس الماضي، أعلن أن القوات الجو-فضائية الروسية تملك 1800 طائرة بين مقاتلة وهجومية وقاذفات قنابل استراتيجية وبعيدة المدى وتدريبية.

المصدر: لينتا. رو