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"ياك-130" الروسية تتحول لطائرة قتالية

العلوم والتكنولوجيا

Sputnik Alexandr Melnikov
طائرة "ياك-130" الروسية
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أكد رئيس شركة "صناعة الطائرات الموحدة" الروسية، يوري سليوسار، أن طائرات "ياك-130" الشهيرة ستخضع لتعديلات لتتحول إلى طائرات حربية مقاتلة.

وخلال عرض "ياك-130" في معرض دبي الأخير للطيران قال سليوسار: "لقد أحضرنا هذه الطائرة إلى هنا لنقدم بداية مشروع تحديثها العميق، ستتوسع القدرات القتالية لهذه الطائرة بشكل كبير، لن تبقى مجرد طائرة تدريب وقتال قريب، ستتحول لطائرة حربية".

وأضاف "سنوسع القدرات القتالية لهذه الطائرة لتصبح مناسبة لزبائننا في الشرق الأوسط، مع مراعاة المهام التي ستوكل إليها في كل منطقة".

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وكانت فعاليات معرض دبي للطيران قد شهدت مؤخرا عروضا جوية تظهر قدرات "ياك-130"  وإمكانياتها العالية على المناورة وأداء الحركات المعقدة في الجو.

وشهد المعرض أيضا الكشف عن أنواع متعددة من الأسلحة التي ستزود بها هذه الطائرات، كالصواريخ الموجهة من نوع (جو-جو)، والصواريخ غير الموجهة، ومدافع رشاشة من عيار 30 ملم، ومعدات الحرب الإلكترونية.

المصدر: وكالات روسية

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