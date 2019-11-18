لأول مرة.. "ياك-130" الروسية تعرض في دبي

استعرضت الشركة المصنعة لطائرات التدريب والقتال القريب "ياك-130" هذه الطائرات في معرض دبي للطيران الذي تعقد فعالياته ما بين 17 و21 نوفمبر الجاري.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الطيارين، فاسيلي سيفاستيانوف، وميخائل كودرياشوف، قاما بأول تدريب لهما على متن "ياك-130" في الإمارات العربية يوم 14 نوفمبر الجاري، ليقوما خلال فعاليات معرض دبي للطيران باستعراض القدرات المذهلة لتلك الطائرات على المناورة.

كما من المفترض أن تستعرض روسيا في معرض دبي للطيران هذا العام عددا من التقنيات والطائرات الحربية المتطورة، مثل رادار "سولار" ومروحيات "مي-28" المعدلة، ومروحيات "مي-171" المعدلة.

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وكانت روسيا قد طورت "ياك-130" لتعمل كطائرة لتدريب الطيارين على التحليق بمختلف المقاتلات الحربية، بما فيها طائرات الجيل الرابع والخامس.

وتملك هذه الطائرة أنظمة أمان متطورة تساعدها على التحليق بشكل ذاتي في حال عجز الطيار عن التحكم بها أثناء الطيران، كما يمكنها حمل 3000 كلغ من الذخائر والصواريخ والقنابل الموجهة وغير الموجهة عبر 8 نقاط تتوزع على هيكلها.

ويصل المدى العملياتي لهذه الطائرات إلى 2000 كلم، ويمكنها التحليق بسرعة تصل إلى 1060 كلم/سا، وعلى ارتفاعات تصل إلى 12.5 كلم.

المصدر: وكالات روسية