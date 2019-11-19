روسيا تصمم طائرة قادرة على خوض حرب في المدار الأرضي

حصلت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية على براءة اختراع لمحرك سيستخدم في طائرة قادرة على التحليق لمدة قصيرة بسرعة فرط الصوتية وإطلاق الصواريخ إلى الفضاء.

أفادت بذلك يوم 18 نوفمبر وكالة "نوفوستي الروسية نقلا عن شركة "روس باتينت" لبراءة الاختراع.

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وقالت الشركة إن الخبراء في "روس كوسموس" صمموا محركا هجينا يجمع بين إمكانات المحرك النفاث والمحرك الصاروخي العامل بالوقود السائل. ويمكن أن يستخدم المحرك المذكور لتصميم منظومة جوية فضائية تقلع من مطار عادي وتحلق بسرعة فرط صوتية لمدة قصيرة من الزمن وتطلق الصواريخ إلى الفضاء.

ويتميز هذا المحرك، حسب شركة "روس باتينت"، في سرعة الطائرة التي تقلع من المطار، تبلغ 6 ماك (سرعة الصوت) وتطلق صاروخا يمكن تزويده برؤوس مختلفة.

يذكر أن الخبراء الأمريكيين والبريطانيين يعملون حاليا على تصميم منظومات مماثلة في إطار برنامج SABRE.

وأشارت الشركة الروسية إلى أن المحرك الأمريكي البريطاني أكثر تعقيدا من المحرك الروسي.

المصدر: لايف