"الجاسوس" الأمريكي يكسر رقما قياسيا في الفضاء

حطم المكوك X-37 العسكري الأمريكي غير المأهول رقما قياسيا من حيث مدة الرحلة الفضائية حيث بقي في الفضاء لمدة تزيد عن عامين.

وأفادت بوابة Space.com الأمريكية بأن المكوك أطلق إلى مدار الأرض في 7 سبتمبر عام 2017 ولا يزال يحلق في الفضاء حيث حطم الرقم القياسي لرحلته السابقة التي استغرقت 717 يوما و20 ساعة و42 دقيقة.

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وقالت البوابة إن المهام التي ينفذها المكوك سرية وافترضت أن الغاية منها اختبار قدرته على تحقيق رحلات فضائية طويلة الأمد.

يذكر أن مشروع X-37 السري دشنته شركة "بوينغ" الأمريكية عام 1999 برعاية "ناسا". وكان مخصصا لإصلاح الأقمار الصناعية في مدار الأرض. ثم انتقل المكوك عام 2014 إلى مسؤولية وزارة الدفاع الأمريكية ليصبح مشروعا سريا.

ويقوم المكوك منذ عام 2014 برحلات فضائية اختبارية. كما يمكن استخدامه لاختبار تكنولوجيات جديدة ونقل الأقمار الصناعية الاستخباراتية إلى مدار الأرض.

وحسب Space.com فإن لدى وزارة الدفاع الأمريكية حاليا مكوكين من هذا النوع على أقل تقدير.

المصدر: تاس