هل يحمل مكوك "إكس-37" الأمريكي الغامض سلاحا ما؟

لم يستبعد رئيس شركة "روس كوسموس" الروسية الفضائية، دميتري روغوزين، تزويد مكوك "إكس-37" العسكري الأمريكي بسلاح واستخدامه كمركبة فضائية حاملة للسلاح النووي.

وقال روغوزين في حديث أدلى به للقناة التلفزيونية الروسية الأولى إن "لدى الأمريكيين شيء يسمى (Х-37)، وهو عبارة عن مركبة فضائية لا نفهم الغاية منها.. أو الأصح نفهمها. لكننا لا نستطيع تلقي أي تفسير رسمي بهذا الشأن. وفي حقيقة الأمر، فإن المركبة مكوك يمكث في الفضاء الكوني خلال بضعة أشهر، ثم يعود إلى الأرض، ثم ينطلق إلى الفضاء مجددا. ويمكن استخدام هذا المكوك كمركبة حاملة للسلاح".

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وبحسب روغوزين، "لا يمكن لأحد أن يجزم بأن (إكس-37) يحمل السلاح. ولن يؤكد الجانب الأمريكي هذا الأمر أبدا. وسنمتنع بطبيعة الحال عن الإدلاء بأي تصريح رسمي بهذا الشأن، إلا أننا ندرك جيدا أن السلاح النووي، إذا وضع في الفضاء، يمكن أن يتجه من الأعلى نحو الأرض".

ومضى قائلا إن "منظومة الإنذار عن الهجوم الصاروخي بمقدورها التقاط إطلاق صاروخ باليستي من منصته، الأمر الذي سيعتبر بداية للحرب النووية الحرارية. لكن ما العمل في حال تم شن هجوم صاروخي من الأعلى؟ لذلك، علينا أن ندرك ما الذي يطير فوقنا. وبعد ذلك سنبحث عن وسيلة لمكافحته".

المصدر: تاس