القوات الخاصة تتسلم أجهزة لرؤية البشر وراء الجدران

تسلمت قيادة القوات الخاصة في منطقة موسكو أجهزة فريدة من نوعها من طراز " Xaver-400" بمقدورها رؤية البشر وراء جدران المباني.

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وقال قائد وحدة القوات الخاصة المرابطة في العاصمة الروسية، بوريس نيقولايف، في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية إن الأجهزة تم شراؤها بعد اختبارها.

وأوضح قائلا:" يمكنني أن أضع جهازا على جدار لأتأكد من توزع البشر في غرفة مجاورة. وبمقدور الجهاز التمييز بين الحي والميت وبمقدوره كذلك التعرف على الحيوانات. أما صورة ما يحدث في الغرفة فيمكن مشاهدته على شاشة جهاز الكمبيوتر".

وصرح، نيقولايف ، كذلك بأن أفراد القوات الخاصة يستخدمون مستشعرات خاصة يتم تركيبها ببزاتهم العسكرية وأسلحتهم وذلك بغية التمييز بين "الصديق" و"العدو".

المصدر: زاشيشات روسيا