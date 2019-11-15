أمريكا تعالج مشكلة خطيرة في خوذات طياري "إف-35"

تمكنت شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية من معالجة مشكلة أرقت الطيارين في خوذاتهم المخصصة لقيادة مقاتلات "إف-35" الشبحية الشهيرة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الخوذ التي خصصت لطياري هذه المقاتلات، والتي تبلغ كلفة الواحدة منها نحو 400 ألف دولار كانت تعاني من مشكلة فنية تجعل الشاشة الزجاجية المقابلة لأعين الطيار تتوهج باللون الأخضر، ما يعيقه عن رؤية المعلومات اللازمة على زجاج الخوذة وخصوصا في النظام الليلي.

واستدعت تلك المشكلة الحد من العمليات التي كانت تقوم بها مقاتلات "إف-35" في الإقلاع والهبوط من وعلى حاملات الطائرات، وخصوصا في الليالي المقمرة.

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وللتخلص من هذه المشكلة قررت شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية المصنعة لطائرات "إف-35" وخوذها التخلص من الشاشات المصنوعة من الكريستال السائل التي زودت بها تلك الخوذ، واستبدلتها بشاشات OLED.

وتجدر الإشارة إلى أن مقاتلات "إف-35" الشبحية ورغم تكلفة تصنيعها الباهظة، عانت من المشكلات الفنية والتقنية العديدة، فمنذ مدة أكدت تقارير أن طلاء الطائرات المخصص لامتصاص الإشارات الرادارية يتعرض للتلف عند التحليق بسرعات فائقة أو في ظروف طيران معينة.

المصدر: topwar