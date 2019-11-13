الروبوت "فيودور" ينطق بلغات أجنبية

أفاد مدير عام شركة "تقنيات الروبوتات" الروسية، يفغيني دودوروف، بأن الروبوت فيودور وأشقاءه من أسرة الروبوتات يمكن ألا ينطق باللغة الروسية فحسب بل وبالإنجليزية والصينية.

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وقال"سنقوم بتطوير نظام تواصل يعتمده الروبوت حيث سنضيف إليه عبارات أخرى غير تلك التي يستخدمها دوما. كما نخطط مستقبلا للانتقال إلى لغات أخرى وقبل كل شيء الإنجليزية والصينية".

وأوضح أن البرمجة والخوارزميات ستتضمن أسلوب تعليم الروبوت لغات أخرى لينطق 10 لغات أو 15 لغة، فضلا عن تطوير خوارزمية الإجابة عن أسئلة موضحة إضافية باللغة الروسية.

يذكر أن الروبوت فيودور سبق له أن قام في 22 أغسطس الماضي برحلة فضائية إلى المحطة الدولية حيث أمضى أسبوعين هناك وعاد إلى الأرض. ويعمل الخبراء في شركة "تقنيات الروبوتات" حاليا على تطوير برمجة الروبوت ليكون قادرا على العمل خارج المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: تاس