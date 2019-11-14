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الخزفيات تحمي مدمرة روسية واعدة

العلوم والتكنولوجيا

الخزفيات تحمي مدمرة روسية واعدة
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صورة أرشيفية
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تتضمن مكونات المدمرة "ليدير" (الزعيم) الروسية الواعدة النسيج الباليستي والمواد الخزفية، ما يزيد من قدرتها على البقاء ويقلل من وزنها.

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أعلن ذلك رئيس قسم المتانة في مركز "كريلوف" للبحوث العلمية، فاليري شابوشنيكوف، مضيفا أن التصاميم الحديثة في مجال المواد اللاصقة تجعل الحماية الخزفية تتشوه دون أن تهدم.

أما النسيج الباليستي أو ما يسمى بنسيج الأرميد فبمقدور طبقاته صد شظية من القذيفة الطائرة وحتى الرصاصة التي يطلقها المسدس. لذلك فإن مثل هذه المواد تستخدم في السترات المدرعة ومقصورات المدرعات على الرغم من تكلفتها الباهظة، مع العلم أنها تتحمل إصابة رصاصة خارقة حارقة ترميها بندقية القنص "دراغونوف".

وفيما يتعلق بمدمرة "ليدير" فإن مواصفاتها لا تزال سرية. بينما من المعروف أن إزاحتها تبلغ 15 ألف طن وتعمل بمفاعل نووي وتتسلح بصواريخ "كاليبر" المجنحة و"تسيركون" فرط الصوتية.
المصدر: فيستي

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