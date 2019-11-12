روسيا تطور إحدى أشهر طائراتها العسكرية

أعلن معمل "إيليوشن" الروسي لصناعة الطائرات أن خبراءه يعملون على تعديل طائرات النقل الشهيرة IL-112V.

وقال بيان صادر عن المصنع "إن الخبراء يواصلون تطوير وتعديل طائرات IL-112V الخفيفة المخصصة للنقل، وتمكنوا من إيجاد حلول لتحسين قدرات الطيران فيها، وتقليل كتلة هيكلها بمقدار طن تقريبا، بعد أن اعتمدوا في نماذجها الجديدة خليطا من المواد الخاصة، واستخدموا أنظمة ورادارات حديثة كليا".

وأوضح البيان أن أول النماذج المعدلة من هذه الطائرات خضعت لرحلات اختبارية في مارس العام الجاري، ويعمل مصنع "إليوشن" وفق جدول زمني محدد وضعه مع وزارة الدفاع الروسية لإطلاق دفعة من نماذجها الجديدة كليا، لتسلم تلك الطائرات إلى الوزارة وتدخل الخدمة في أسطول البلاد الجوي.

وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد أشار في وقت سابق إلى أن IL-112V ستخضع لتعديلات كبيرة، وسيتم التقليل من وزن هيكلها، وستحصل على معدات ملاحة ورادارات جديدة كليا.

إقرأ المزيد

وIL-112V هي أول طائرة نقل عسكري صممت في روسيا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، وبدأ العمل على تصميمها منذ عام 2014 في شركة "إيليوشن" الروسية لتحل محل أسطول طائرات النقل "آن-26" الأوكرانية التي سينتهي عمر استخدامها في الجيش الروسي، ويتوقع خروج 50% منها من الخدمة بحلول عام 2030.

ويمكن لهذه الطائرات نقل 5 أطنان من الحمولة، بما في ذلك الجنود والمعدات العسكرية، والتحليق في مختلف الظروف الجوية والمناخية بسرعة تصل إلى 550 كلم/ساعة.

المصدر: نوفوستي