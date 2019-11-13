مدمرة أمريكية تزود بليزر اختباري

صوّر مستخدمو الإنترنت مؤخرا مدمرة Dewey الأمريكية الراسية في ميناء سان دييغو حيث اكتشفوا برجا غريبا كان موقعه خاليا في وقت سابق.

ورأى الخبراء في صحيفة "The Drive "أن البرج عبارة عن منظومة ليزر تجريبية من طراز ODIN تخصص للحماية من درونات الاستطلاع والصواريخ المضادة للسفن.

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وتشبه ODIN منظومة الليزر Helios من صناعة شركة "لوكهيد مارتن" تخصص لتركيبها في سفن من هذا النوع. لكنها لن تكون جاهزة للاختبار إلا بحلول عام 2021 ، مع العلم أن 5 أنظمة لليزر يتم تصميمها حاليا للبحرية الأمريكية.

وافترض الخبراء أن ODIN هي منظومة محدودة القدرة. وليس بمقدورها إسقاط الدرونات والصواريخ. لكن باستطاعتها تعطيل الأجهزة البصرية وأجهزة التوجيه عن العمل حيث يستخدم شعاع ليزر معدل لإعماء الأجهزة الإلكترونية البصرية ورؤوس التوجيه العاملة بالموجات تحت الحمراء لدى الصواريخ الباليستية الصينية التي تشكل خطورة على الولايات المتحدة، إذ أنها قادرة على قطع 2600 كيلومتر ويتم توجيهها من أقمار الاستطلاع والرادارات والمستشعرات الحرارية الصينية في المرحلة الختامية لتحليق الصاروخ.

يذكر أن منظومة ODIN يتوقع أن تنصب في مدمرات أمريكية أخرى، بما فيها تلك التي لم تدخل بعد في حوزة البحرية الأمريكية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا