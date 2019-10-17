قصف الأرض بأشعة الليزر

أطلق علماء جامعة كولورادو الأمريكية مشروع The Earth Archive الذي يهدف إلى إنشاء خريطة ثلاثية الأبعاد للعالم قبل اكتمال الأزمة المناخية.

ويفيد موقع Live Science، بأن العلماء من أجل بلوغ هذا الهدف ينوون استخدام الطائرات لقصف سطح الأرض بصورة مكثفة بأشعة الليزر.

وتسمح تكنولوجيا ليدار LIDAR بتحديد بُعد المواقع عن طريق الضوء أو الليزر باستخدام مختلف النظم البصرية. وفقا لرأي الخبراء، من الضروري البدء بمسح مناطق العالم المهددة بالغرق بسبب الفيضانات وعواقب التغيرات المناخية الأخرى. وهي المناطق الساحلية والغابات الاستوائية في منطقة الأمازون. وإن الصور التي سيحصلون عليها ستكون إرثا مهما وقيما للأجيال القادمة التي لن ترى الأرض بالشكل التي هي عليه حاليا.

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يشير الخبراء من جانب آخر، إلى أن تنفيذ هذا المشروع يحتاج إلى أموال طائلة، فمثلا سيكلف مسح منطقة الأمازون خلال ثلاث سنوات 10 ملايين دولار. إضافة لهذا سيكون من الصعوبة الحصول على موافقة بتحليق الطائرات في أجواء البلدان الأخرى.

المصدر: لينتا. رو