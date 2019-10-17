 
مباشر
عاجل
بينس: تم الاتفاق مع تركيا على وقف إطلاق النار شمال شرق سوريا

قصف الأرض بأشعة الليزر

العلوم والتكنولوجيا

قصف الأرض بأشعة الليزر
Globallookpress Simone Brandt/http://imagebroker.com/#/search/
قصف الأرض بأشعة الليزر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mjor

أطلق علماء جامعة كولورادو الأمريكية مشروع The Earth Archive الذي يهدف إلى إنشاء خريطة ثلاثية الأبعاد للعالم قبل اكتمال الأزمة المناخية.

ويفيد موقع Live Science، بأن العلماء من أجل بلوغ هذا الهدف ينوون استخدام الطائرات لقصف سطح الأرض بصورة مكثفة بأشعة الليزر. 

وتسمح تكنولوجيا ليدار LIDAR بتحديد بُعد المواقع عن طريق الضوء أو الليزر باستخدام مختلف النظم البصرية. وفقا لرأي الخبراء، من الضروري البدء بمسح مناطق العالم المهددة بالغرق بسبب الفيضانات وعواقب التغيرات المناخية الأخرى. وهي المناطق الساحلية والغابات الاستوائية في منطقة الأمازون. وإن الصور التي سيحصلون عليها ستكون إرثا مهما وقيما للأجيال القادمة التي لن ترى الأرض بالشكل التي هي عليه حاليا.

إقرأ المزيد
ليزر روسي- أمريكي لحماية الأرض من الكويكبات والنيازك
ليزر روسي- أمريكي لحماية الأرض من الكويكبات والنيازك

يشير الخبراء من جانب آخر، إلى أن تنفيذ هذا المشروع يحتاج إلى أموال طائلة، فمثلا سيكلف مسح منطقة الأمازون خلال ثلاث سنوات 10 ملايين دولار. إضافة لهذا سيكون من الصعوبة الحصول على موافقة بتحليق الطائرات في أجواء البلدان الأخرى.

المصدر: لينتا. رو

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حادث مروع يودي بحياة عشرات المعتمرين في السعودية