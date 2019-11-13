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إعادة النظر بتاريخ الحشرات في تطور الأرض

العلوم والتكنولوجيا

إعادة النظر بتاريخ الحشرات في تطور الأرض
Globallookpress Andre Skonieczny / Globallookpress.com
الحشرات تلقح النباتات
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اكتشف علماء من الولايات المتحدة والصين دليلا يثبت وجود حشرات أولية كانت تلقح النباتات المزهرة في العصر الطباشيري المتوسط  قبل 99 مليون سنة.

ويفيد موقع EurekAlert، بأن علماء المتحجرات عثروا في أعماق منجم في شمال ميانمار، على قطعة كهرمان بداخلها خنفساء، وعند فحصها اكتشفوا وجود حبوب الطلع في شعيراتها. هذا الاكتشاف يقدم تاريخ ظهور الحشرات الملقحة مدة 50 مليون سنة مما كان يعتقد سابقا.

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وقد أظهر تحليل 62 حبة من حبوب الطلع، أنها متكيفة لتحملها الحشرات. هذه الحبوب تعود إلى نباتات من ذوات الفلقتين، التي تضم مجموعة كبيرة النباتات المزهرة.  وقد تم باستخدام التصوير المقطعي للبنى الفسيولوجية، التأكد من أن هذه الحشرة كانت تقوم بتلقيح النباتات استنادا إلى شكل جسمها وتشريح فكيها المتكيفين لتناول حبوب الطلع.

إعادة النظر بتاريخ الحشرات في تطور الأرض
Globallookpress Frank Rumpenhorst/dpa
حشرة داخل قطعة كهرمان

لقد أصبح تلقيح النباتات بواسطة الحشرات سببا في انتشار وتطور النباتات المزهرة. ويعتقد أن هذا لعب دورا مهما في تشكيل مظهر المحيط الحيوي الذي تغلب فيه النباتات من كاسيات البذور وليس عاريات البذور.

المصدر: لينتا. رو

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