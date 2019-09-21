تنقيح نظرية تطور الإنسان

اكتشفت مجموعة علماء دولية ودرست القطع المتحجرة لرودابيتوس الذي عاش قبل 10 ملايين سنة. وقد بينت نتائج عظام الحوض أن أصل الإنسان الذي يسير على قدمين، أقدم مما كان يعتقد حتى الآن.

ويفيد موقع Phys.org، بأنه عثر على هذه القطع في هنغاريا، وقد بينت نتائج الدراسات الأولية أن Rudapithecus هو من أقرباء القرود الإفريقية المعاصرة و كذلك Homo sapiens.

ووفقا للعلماء، كان هذا الحيوان يعيش على الأشجار، وكان يتميز بمرونة عالية لمنطقة أسفل الظهر، وكان يقف على الأرض مستقيما كما الإنسان المعاصر.

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تتميز القرود الإفريقية المعاصرة بطول الحوض وقصر منطقة أسفل الظهر، لذلك تمشي على أربعة أطراف. أما عند الإنسان فمنطقة أسفل الظهر أطول وأكثر مرونة، ما يمكنه من السير على قدمين. من هذا يظهر أن تطور الإنسان سيكون أبسط إذا كان جنس Homo تطور من مخلوق شبيه Rudapithecus، وليس من سلف شبيه بالقرد الاعتيادي.

المصدر: لينتا. رو