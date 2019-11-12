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عرض فيديو لتجميع أول مقاتلة روسية للجيل الخامس تنتج على دفعات

العلوم والتكنولوجيا

عرض فيديو لتجميع أول مقاتلة روسية للجيل الخامس تنتج على دفعات
Sputnik
صورة أرشيفية
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عرضت قناة "زفيزدا" العسكرية الروسية فيديو لتجميع أول مقاتلة روسية للجيل الخامس تنتج على دفعات.

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وقال نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، إن العمل على تجميع المقاتلة يختتم في مصنع "غاغارين" بمدينة "كومسومولسك" بشرق سيبيريا. وأضاف قائلا: لا شك أن عملية تجميع أول مقاتلة للجيل الخامس "سو-57" على دفعات تختتم العام الجاري. أما السنة المقبلة فستشهد إنتاج طائرة أخرى كي يزداد لاحقا عدد الطائرات للجيل الخامس  أضعافا".

وأعاد نائب وزير الدفاع إلى الأذهان أن الاتفاقية الموقعة بين وزارة الدفاع ومصنع "غاغارين" تقضي بتسليم 70 طائرة من طراز "سو-57" للجيش الروسي بحلول عام 2028.

يذكر أن الجزائر وفيتنام والهند والصين وميانمار أبدت اهتماما بشراء الطائرة الروسية بعد إعلان وزارة الدفاع عن إطلاق عملية إنتاجها بدفعات كبيرة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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