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روسيا تعدل عددا من سفنها الصاروخية

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تعدل عددا من سفنها الصاروخية
Sputnik Alexand Glaperin
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أكد نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، أن الخبراء في البلاد سيبدأون قريبا بتعديل عدد من السفن الحربية الصاروخية التابعة للأساطيل الروسية.

وفي حديث مع الصحافة قال المسؤول: "نعمل اليوم مع عدد من المؤسسات على استكمال توقيع اتفاقيات لتعديل وتحديث بعض السفن التابعة لأساطيل روسيا الحربية، والحديث يدور حاليا عن 3 سفن صاروخية تابعة للمشروع  1234  الذي أنجز بإشراف وزارة الدفاع في البلاد، وبعد تطويرها سوف تخدم سنوات إضافية".

وأضاف "ستحصل السفن المعدلة على مجموعة من المنظومات الصاروخية الضاربة، كمنظومة صواريخ p-12 (مالاخيت) المضادة للسفن وحاملات الطائرات، ومنظومة (أوران) للصواريخ المجنحة عالية الدقة، وستزيد قدرات هذه السفن في التعامل مع مختلف أنواع الأهداف البحرية والبرية وحتى الجوية".

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ومن المفترض أن تستبدل رادارات "تيتان" الموجودة في هذه السفن حاليا بمنظومات KRS-27 الرادارية المتطورة، كما ستحصل هذه السفن على منظومات AK-176MA المزودة بمدافع أوتوماتيكية، ومنظومات A -192M الرشاشة القادرة على تدمير القوارب والطائرات والمروحيات وحتى الصواريخ المجنحة.

المصدر: تاس

 

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