روسيا تعدل عددا من سفنها الصاروخية

أكد نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، أن الخبراء في البلاد سيبدأون قريبا بتعديل عدد من السفن الحربية الصاروخية التابعة للأساطيل الروسية.

وفي حديث مع الصحافة قال المسؤول: "نعمل اليوم مع عدد من المؤسسات على استكمال توقيع اتفاقيات لتعديل وتحديث بعض السفن التابعة لأساطيل روسيا الحربية، والحديث يدور حاليا عن 3 سفن صاروخية تابعة للمشروع 1234 الذي أنجز بإشراف وزارة الدفاع في البلاد، وبعد تطويرها سوف تخدم سنوات إضافية".

وأضاف "ستحصل السفن المعدلة على مجموعة من المنظومات الصاروخية الضاربة، كمنظومة صواريخ p-12 (مالاخيت) المضادة للسفن وحاملات الطائرات، ومنظومة (أوران) للصواريخ المجنحة عالية الدقة، وستزيد قدرات هذه السفن في التعامل مع مختلف أنواع الأهداف البحرية والبرية وحتى الجوية".

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ومن المفترض أن تستبدل رادارات "تيتان" الموجودة في هذه السفن حاليا بمنظومات KRS-27 الرادارية المتطورة، كما ستحصل هذه السفن على منظومات AK-176MA المزودة بمدافع أوتوماتيكية، ومنظومات A -192M الرشاشة القادرة على تدمير القوارب والطائرات والمروحيات وحتى الصواريخ المجنحة.

المصدر: تاس