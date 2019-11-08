ابتكار معدن لا يغرق في الماء

ابتكر علماء جامعة روتشستر الأمريكية بالتعاون مع زملائهم الصينيين، طريقة جديدة لمعالجة سطح المعادن تعطيها خصائص فائقة من ضمنها كراهيته للماء.

وتفيد مجلة ACS Applied Materials and Interfaces، بأن المعادن المعالجة بطريقة الليزر النبضي القصير جدا، لن تغرق في الماء مطلقا حتى عند حدوث ثقوب فيها أو تعرضت لأضرار أخرى.

ينشأ على سطح المعدن بعد معالجته بالليزر، بنى مجهرية ونانوية قادرة على سحب الهواء والاحتفاظ به. وعند غمر هذا المعدن في الماء تتكون فقاعة هوائية تدفعه إلى الأعلى ويطفو على سطح الماء، حتى إذا كان مثقوبا أو أصيب بأضرار أخرى.

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هذا الابتكار وفقا للعلماء يمكن استخدامه في صنع معدات وآليات تطفو على سطح الماء، مثل السفن التي لن تغرق حتى عند إصابتها وأجهزة قياس الكترونية وغيرها.

ويشير العلماء، إلى أن المشكلة الرئيسية التي تواجههم، هي أن غالبية المعادن تفقد هذه الخاصية مع مرور الوقت. ولكن العلماء تغلبوا على هذه المشكلة بوضع نموذج من الألمنيوم مكون من صفيحتين سطحهما الداخلي معالج بهذه الطريقة، وتتكون بينهما بتأثير قوة التوتر السطحي فقاعة هوائية (مكان مغلق مقاوم للماء)، ولم يفقد النموذج خصائصه حتى عند بقائه تحت سطح الماء مدة شهرين تحت الأثقال.

المصدر: نوفوستي