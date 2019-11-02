لا شيء يعيق وحش روسيا البرمائي الجديد (فيديو)

استعرض المخترع ومصمم السيارات الروسي الشهير، أليكسي غاراغاشيان، مؤخرا مركبة برمائية فريدة صنفت من بين أكثر مركبات فئتها تميزا وقوة.

وحصلت مركبة AG-20 الجديدة على هيكل بطول 4 أمتار مصنوع من الألومينيوم والفولاذ المتين، وزودت بعجلات كبيرة الحجم يمكن التحكم فيها بضغط الهواء لاجتياز أصعب الطرقات وأكثرها وعورة وحتى الطفو على سطح الماء.

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ويمكن لهذه المركبة نقل 11 راكبا، والسير في الأراضي الوعرة بسرعة تصل إلى 45 كلم/ساعة، وعبور المسطحات المائية بسرعة 6 كلم/ساعة بفضل محرك بسعة 1.5 ليتر وعزم 44 حصانا.

وتعتبر هذه المركبة نموذجا معدلا عن مركبات sherp الروسية البرمائية الشهيرة، والتي ظهرت في الأسواق منذ 3 سنوات، وصممها أليكسي غاراغاشيان أيضا، وباتت من أكثر المركبات البرمائية المعتمدة في مناطق سيبيريا والشمال الروسي لقدرتها على تحمل أقسى الظروف المناخية واجتياز المستنقعات والأراضي المغطاة بالثلوج والمياه.

المصدر: RT