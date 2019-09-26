تعرف على "ملكة الصحراء" الجديدة من نيسان

استعرضت "نيسان" مؤخرا نموذجها الجديد من سيارة Patrol التي يعشقها الملايين حول العالم، ويطلقون عليها اسم "ملكة الصحراء".

وجاءت Patrol الجديدة بهيكل ضخم وأنيق، مزود بشبك أمامي عريض يحمل هوية V-motion التي باتت علامة تميز سيارات نيسان الجديدة، وزودت بمصابيح LED وفتحات هوائية كبيرة.

وحصلت السيارة على قمرة واسعة مزودة بمقاعد جلدية مريحة، وواجهة قيادة متطورة مزودة بشاشة تعمل باللمس بمقاس 8 بوصات، متصلة بنظام مولتيميديا متطور يعمل مع الأجهزة والهواتف الذكية عبر Android Auto وApple CarPlay، أسفلها شاشة أخرى بمقاس 7 بوصات للتحكم بخصائص وإعدادات السيارة.

كما عدّلت "نيسان" في هذه السيارة أنظمة تبريد الهواء وتوزيعه في المقصورة، وزودتها بأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وكاميرات أمامية وخلفية، وحساسات لقياس المسافات.

youtube/ CAR TV

وستطرح Patrol الجديدة بنوعين من المحركات: محرك بـ 6 أسطوانات وسعة 4 لترات وعزم 275 حصانا، ومحرك بـ 8 أسطوانات وسعة 5.6 لتر وعزم 400 حصان.

المصدر: وكالات