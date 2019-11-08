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معلومات جديدة عن طائرة النقل الروسية فائقة الثقل

العلوم والتكنولوجيا

معلومات جديدة عن طائرة النقل الروسية فائقة الثقل
المكتب الصحفي لمعهد "جوكوفسكي"
مجسم لطائرة النقل "سلون"
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نشر معهد "جوكوفسكي" الروسيللبحوث الآيروديناميكية على شبكة الإنترنت صورة فوتوغرافية أولى لمجسم صغير من طائرة النقل الروسية الواعدة "سلون".

وقال نائب رئيس القسم التكنولوجي في المعهد، أندريه سيدوروف، إن المجسم المذكور أنتج باستخدام التكنولوجيات الرقمية وأضاف أن تصنيع جناح الطائرة استغرق وقتا أكبر وتطلب بذل جهود غير عادية كي يتفق مع المواصفات الدينامية الجوية أثناء التحليق بسرعة تستهلك أقل كمية من الوقود.

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وأشار الخبير إلى أن طول مجسم طائرة النقل فائقة الثقل بلغ نحو 1.63 متر، وباع جناحه 1.75 متر، وارتفاعه  1.5 متر.

يذكر أن حمولة طائرة النقل الجديدة ستبلغ 180 طنا، وسرعتها 850 كلم/ساعة، ومدى تحليقها 7 آلاف كيلومتر. وسيتم شحن الحمولة في مقدمة الطائرة.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا.

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