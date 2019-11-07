شركتان روسيتان تروجان لتسويق بندقيات القنص

وقعت شركة "روس أوبورون إكسبورت" المصدرة للأسلحة وشركة "كبيس" صاحبة حقوق ماركة Lobaev Arms التجارية اتفاقية تصدير وتسويق بندقيات القنص فائقة الدقة من تصنيع الشركة الخاصة.

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وقال ناطق باسم شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية إن بندقيات القنص DVL-10M1 (ديفيرسانت) و TSVL-8 (ستالينغراد) و DXL-4 (سيفاستوبول) وغيرها قد تم إدراجها أيضا على قائمة "روس أوبورون إكسبورت" للأسلحة المدنية والخاصة ووسائل مكافحة الإرهاب، الأمر الذي يسمح للشركة بالكشف عنها في معارض الأسلحة الأجنبية.

وقال نائب مدير عام الشركة، إيغور سيفاستيانوف، إن الطلب على تلك الأسلحة خارج روسيا كبير، وأضاف أن الشرطة وأجهزة الأمن في الدول الأجنبية، فضلا عن أندية الصيد الأجنبية " هي جهات محتملة لشراء البندقيات الروسية من صناعة Lobaev Arms.

يذكر أن شركة "روس أوبورون إكسبورت" كانت قد بدأت في وقت سابق بتسويق منتجات شركة "بروم تكنولوجيا" الروسية الخاصة الأخرى، وهي بندقيات القنص ORSIS.

جدير بالذكر أن الشركة نالت الحق بتسويق وتصدير الأسلحة المدنية إضافة إلى الأسلحة العسكرية الفتاكة عام 2017 بعد تبني "قانون السلاح" في روسيا.

المصدر: سلاح روسيا