كشف سر شعب غامض منقرض

كشف علماء جامعتي تل أبيب وبن غوريون بالتعاون مع إدارة الآثار القديمة في إسرائيل، أصل حضارة Aurignacian الذين قدموا إلى الشام قبل 40 ألف سنة.

ويفيد موقع Phys.org، بأن الباحثين أجروا فحصا مجهريا للأسنان البشرية التي عثروا عليها في كهف مانوت الواقع في الجليل الغربي. وظهر أن اثنين منها تعود إلى إنسان من الشمال، وسنا أخرى لها سمات أسنان النيانتدردال، وأخرى تعود إلى رجل له ملامح الإنسان العاقل Homo sapiens وإنسان نيانتردال.

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وتشير نتائج هذه الدراسة، إلى أن شعب Aurignacian كان خليطا من الإنسان العاقل وإنسان نيانتردال تزاوجوا فيما بينهم. وقدمت ذريتهم المشتركة إلى الشام من أوروبا قبل حوالي 40 ألف سنة وعاشوا بضعة آلاف سنة وأسسوا حضارة انقرضت لأسباب مجهولة في الوقت الحاضر.

كان هذا الشعب الغامض يصنع أدوات عمل من العظام والمجوهرات وآلات موسيقية بدائية ويرسم لوحات فنية على الصخور.

المصدر: لينتا. رو