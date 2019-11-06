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"الفرسان الروس" يتسلمون مقاتلات "سو-35"

العلوم والتكنولوجيا

Sputnik Maksim Blinov
صورة أرشيفية
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أفاد المكتب الصحفي لشركة "سوخوي" الروسية بأن فريق "الفرسان الروس" للألعاب البهلوانية يتسلم قريبا 4 مقاتلات من طراز "سو-35 إس".

وأضاف أن كل الطائرات أنتجت في مصنع "يوري غاغارين" بمدينة كومسومولسك في شرق سيبيريا.

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وتولى اختبار المقاتلة في سماء المطار الملحق بالمصنع، الطيار، دينيس ياروفوي، الذي يحمل خبرات واسعة في تجربة الطائرات الحربية.

وأثناء تحليق استمر ساعة واحدة، اختبر الطيار كل أنظمة الطائرة، وخاصة تلك التي يعتمد عليها في الرحلات الجوية الاستعراضية. وأبلغ الطيار قائد محطة الاختبارات الجوية، بعد هبوط الطائرة، أن برنامج الاختبار نفذ بنسبة 100%، وليست لديه أية ملاحظات بشأن عمل أنظمة المقاتلة.

يذكر أن فريق "الفرسان الروس" يختلف عن الفرق الروسية الأخرى للألعاب البهلوانية، بتلوين طائراته بألوان الأبيض والأزرق والأحمر نسبة إلى ألوان العلم الروسي.

جدير بالذكر أن مراسم تسليم 4 مقاتلات "سو-35 إس" لفريق "الفرسان الروس" ستقام، 7 نوفمبر الجاري، في مطار كوبينكا العسكري، بضواحي موسكو الذي يعد المقر الرسمي للفريق.

المصدر: سلاح روسيا

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