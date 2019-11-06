الجيش الأمريكي يتزود بناقلات غير مأهولة

وقع البنتاغون يوم 30 أكتوبر مع شركة GDLS الأمريكية اتفاقية إنتاج 624 ناقلة أوتوماتيكية غير مأهولة مدولبة بمبلغ 162 مليونا و404 آلاف دولار.

وذلك في إطار برنامج SMET الخاص بتصنيع الروبوتات الناقلة الصغيرة غير المأهولة . ويتوقع أن تبدأ عملية تسليم الروبوتات للجيش الأمريكي في الربع الثاني لعام 2021 وتنتهي في 29 أكتوبر عام 2024.

الجيش الأمريكي

وعند ذلك يجب ألا تزيد كلفة الناقلة الواحدة عن 100 ألف دولار.

وتخصص الناقلة الأوتوماتيكية غير المأهولة لنقل الحمولة والتجهيزات والمؤن لأفراد الوحدات الفرعية في الجيش الأمريكي. ويمكن أن تسير الناقلة ذاتيا إلى مسافة 60 ميلا أو يتم التحكم فيها عن بعد. وتنقل الحمولة بوزن 454 كيلوغراما. وتتزود الناقلة بمحرك هجين يعمل بوقود الديزيل والكهرباء. وزنها 1589 كلغ ، وطولها 2947 ملم، وعرضها 1778 ملم. التحكم فيها عن بعد من مسافة 200 متر.

الجيش الأمريكي

وهناك نماذج مدولبة خفيفة للناقلة غير المأهولة ونماذج مجنزرة ثقيلة.

المصدر: سلاح روسيا