انتهاء اختبار عربة "بي إم بي – 2" المطورة

يختتم في ديسمبر المقبل في مدينة تولا الروسية الاختبار الحكومي لعربة المشاة القتالية المطورة (بي إم بي – 2 إم).

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وأفاد مصدر لوكالة "تاس" الروسية في مجمع الصناعات الحربية الروسية بأن" بي إم بي – 2 إم" تم تزويدها ببرج جديد يسمى "بيريجوك" وهو برج شبه أوتوماتيكي مأهول.

وقال المصدر أن اختبار العربة يجب أن ينتهي في 1 ديسمبر المقبل، مضيفا أن برج "بيريجوك" تم تسليحه بمنصتي "كورنيت" المضادتين للدبابات. وفي كل منصة صاروخان، فضلا عن مدفع أوتوماتيكي عيار 30 ملم، وقاذف قنابل أوتوماتيكي ونظام أوتوماتيكي لقيادة النيران.

ويتوقع، حسب المصدر، أن تتسلم وحدات القوات البرية نهاية العام الجاري أول دفعة من تلك العربات المطورة.

يذكر أن منظومة "كورنيت " الروسية المضادة للدبابات قادرة على تدمير المدرعات الثقيلة على مدى 10 كيلومترات. أما نظام قيادة النيران فيمكن أن يتحكم بالنيران أوتوماتيكيا ليلا ونهارا وفي كافة الظروف المناخية.

المصدر: سلاح روسيا