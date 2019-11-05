العثور على مكان غرق خمس سفن

أعلنت وزارة الثقافة اليونانية عن اكتشافات أثرية مهمة في أول بعثة استكشاف تحت الماء بالقرب من جزيرة كاسوس الواقعة شرق جزيرة كريت.

وجاء في بيان وزارة الثقافة اليونانية، "اكتشفت البعثة مكان غرق خمس سفن وربما بقايا ميناء قديم. المهم في هذا الاكتشاف هو أن هذه السفن تعود إلى أواخر الفترة الكلاسيكية، حيث تم العثور على خمس مراس حجرية هرمية الشكل مع حمولة من جرار خزفية مختلفة الأشكال وأوان خفيفة من السيراميك وبقايا مستودعات لتخزين المواد الغذائية. ويعتقد الخبراء أن هذه السفن تعود إلى نهاية القرن الرابع بداية القرن الثالث قبل الميلاد".

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ووفقا لوزارة الثقافة اليونانية، هذه الحمولة والمرساة الحجرية تعود إلى نهاية القرن الرابع قبل الميلاد. أما السفن الأربع الأخرى، فإن إحداها كانت تحمل جرارا من جزيرة رودس تعود إلى القرن الأول قبل الميلاد. أما السفينة الثانية فكانت تحمل أواني الطعام تعود للفترة البيزنطية تعود إلى القرنين 8-10 ميلادي. والسفينة الثالثة غرقت بعد عام 1821 وسفينة أخرى غرقت في الفترة الأخيرة وهي محملة بمواد البناء.

كما عثر العلماء في مكان غرق هذه السفن على مدافع حديدية ومراس تعود للفترة البيزنطية، وقطع أوان خزفية ما يدل على أن هذا مسار بحري منذ القدم.

وتجدر الإشارة إلى أن عمليات البحث والتنقيب بالقرب من سواحل جزيرة كاسوس بدأت عام 2019 وتستمر إلى نهاية عام 2021 وفق البرنامج المقرر.

المصدر: نوفوستي