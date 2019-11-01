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العراقيون يزودون رباعية دفع روسية بقاذف قنابل

العلوم والتكنولوجيا

العراقيون يزودون رباعية دفع روسية بقاذف قنابل
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صورة أرشيفية
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لا يزال الجيش العراقي يستخدم رباعيات الدفع سوفيتية الصنع "واز-3151".

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ونشرت مؤخرا شبكة الإنترنت صورا فوتوغرافية التقطت في أحد ميادين التدريب التابعة للفرقة الميكانيكية الثامنة في الجيش العراقي.

وأظهرت الصور عمل الخبراء العراقيين على تحويل رباعيات الدفع سوفيتية الصنع إلى منصات ذاتية الحركة مضادة للدبابات حيث نصبت فيها قواذف القنابل الثقيلة الروسية "إس بي غي – 9" (الرمح) التي أكدت فاعليتها في مختلف النزاعات المسلحة. وبمقدورها تدمير المدرعات على مسافة 1300 متر وإصابة العدو على مسافة 4500 متر.

وكان العراقيون  يستخدمون "إس بي غي – 9" في الحربين مع إيران والولايات المتحدة وأثناء خوض العمليات الحربية الأخيرة مع الإرهابيين.

وفيما يتعلق برباعيات الدفع "واز" كان الجيش العراقي يستخدمها منذ سبعينيات القرن الماضي ولم يتخل عنها إلى الآن، لتحملها الفائق وبساطة استخدامها وقابليتها للتصليح في أي مكان.

وينصب الخبراء العراقيون في سيارات "واز" السوفيتية رشاشات "دوشكا" (ديغتياريوف) الثقيلة سوفيتية الصنع ومدافع الهاون عيار 82 ملم وراجمات الصواريخ صينية الصنع عيار 107 ملم، فضلا عن قواذف القنابل "إس بي غي – 9".

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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