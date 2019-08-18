شركة "واز" الروسية تستثمر المليارات في مشروع "برادو"

كشفت شركة "واز" الروسية للسيارات عن خطتها لتوسيع أسرة مركباتها وزيادة حجم الإنتاج.

وذلك عن طريق تحقيق مشروع "برادو" الروسية حيث يتم تزويد السيارة بعلبة السرعة الأوتوماتيكية لترتفع مبيعاتها وتزداد شعبيتها.

وأعلن مدير عام مصنع "واز" في مدينة أوليانوفسك، عادل شيرينوف، أن شركته تنوي أن تستثمر في مشروع "برادو الروسية" أو "باتريوت – 2020" حتى 7 مليارات روبل (110 مليون دولار).

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فيما لم يذكر المدير العام تفاصيل تحقيق المشروع واكتفى بالقول إن "واز" تعتزم تنشيط الطلب على سيارتها وزيادة حجم الإنتاج.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن شركة "واز" ستنتج بناء على منصة "واز" المطورة 4 نماذج من السيارات وهي رباعية الدفع، وبيك آب، والفرغون ومونو كاب.

بينما من غير الواضح إلى حد الآن متى ستنتج أول دفعة من سيارات "واز – 2020"، مع العلم أن خطة عام 2019 للشركة تقضي بإنتاج نحو 45.6 ألف سيارة من طراز "واز". كما يخطط لإنتاج 46.8 ألف سيارة عام 2020، ويبدو أن 1.200 سيارة ستزود بعلبة السرعة الأوتوماتيكية.

المصدر: فيستي. رو