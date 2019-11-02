قناة تلفزيونية روسية تعرض فيلما عن سفينة إنزال مميزة

عرضت قناة "زفيزدا" الروسية العسكرية فيلما قصيرا عن السفينة العاملة بالوسادة الهوائية "يفغيني كوتشيشكوف".

وعلى الرغم من أن تلك السفينة تنتمي إلى صنف السفن الحربية الصغيرة فإنها تعد أكبر سفينة عاملة بالوسادة الهوائية لديها مواصفات بارزة ومميزة.

إقرأ المزيد

وترمي مدافعها 100 طلقة في الدقيقة، أي أنها تشكل ستارا ناريا يحمي السفينة من الغارات الجوية.

وبلغت سرعتها 100 كيلومتر في الساعة مع أن إزاحة السفينة لا تزيد عن 555 طنا، الأمر الذي يسمح لها بأن تنقل كتيبة لمشاة البحرية خلال فترة وجيزة من الزمن إلى المنطقة المعينة لها.

ويمكن أن تتسع السفينة لـ3 دبابات أو 10 مدرعات.

يذكر أن أسطول البلطيق الروسي يمتلك 3 سفن من هذا النوع.

المصدر: روسيسكايا غازيتا