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مدرعة جزائرية تتزود بصواريخ روسية مضادة للدبابات

العلوم والتكنولوجيا

مدرعة جزائرية تتزود بصواريخ روسية مضادة للدبابات
commons.wikimedia.org
صورة أرشيفية
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أفادت بوابة armyrecognition.com الجزائرية يوم 29 أكتوبر بأن المعهد التقني التابع للقوات المسلحة الجزائرية كشف عن نموذج مطور من مدرعة Panhard AML فرنسية الصنع.

مدرعة جزائرية تتزود بصواريخ روسية مضادة للدبابات
armyrecognition.com
عربة Panhard AML المطورة بصواريخ روسية

وتحولت عربة الاستطلاع الخفيفة AML-60 نتيجة تطويرها إلى عربة مكافحة الدبابات حيث حلت منصة صواريخ "كورنيت" أو "كونكورس" روسية الصنع، حسب المعلومات غير الرسمية، محل البرج المدرع.

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وطرأت أيضا تعديلات على مكان سائق العربة حيث تم تركيب 3 نوافذ مزودة بزجاج واق بلد ثقوب الرؤية.

يذكر أن Panhard AML دخلت في خدمة الجيش الجزائري  عام 1960. وأنتج منها حتى عام 1987 نحو 5000 نموذج ذي استخدامات مختلفة بما في ذلك النماذج المزودة بمدفع عيار 90 ملم.

المصدر: سلاح روسيا

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