"التمساح الطائر" تتسلح بمعدات متطورة

تعمل شركة "زاسلون" الروسية على تطوير راردارات جديدة لمروحيات "كا-52" العسكرية المتعددة المهام الملقبة بالـ "تمساح الطائر".

وتبعا لموقع NPlus1 فإن نسخ "كا-52" العاملة حاليا في الجيش الروسي مزودة بمنظومات رادارية ثنائية النطاق تمكنها من اكتشاف الأجسام الأرضية كالجسور على مسافات تصل إلى 32 كلم، ورصد الطائرات والمروحيات على مسافة 15 كلم، أما مع الأنظمة الجديدة التي تطورها "زاسلون" فستزداد قدرات الرصد في هذه المروحيات عدة مرات.

وستضم الرادارات الجديدة 640 وحدة استقبال وإرسال لتمكن المروحيات من رصد الأجسام الأرضية كالجسور على مسافات تصل إلى 100 كلم، كما ستمكنها من رصد السفن والمدمرات الحربية البحرية على مسافة 150 كلم، ورصد الأجسام الطائرة على مسافة 50 كلم.

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وتعتبر مروحيات "كا-52" من أبرز المروحيات القتالية متعددة المهام في العالم، ولها القدرة على العمل في مختلف الظروف الجوية والمناخية، والتحليق بسرعة 300 كلم/ساعة والوصول إلى ارتفاع 5000 م.

كما جهزت بمعدات توجيه ورصد بصرية وحرارية، ومدفع رشاش من عيار 30 ملم، وصواريخ موجهة وغير موجهة مضادة للدبابات والمدرعات والأهداف البحرية والأرضية، إضافة إلى صواريخ مضادة للطائرات.

المصدر: topwar.ru