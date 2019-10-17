كوريا الجنوبية تعرض أحدث طائراتها المقاتلة (فيديو)

كشفت شركة Korea Aerospace Industries الكورية الجنوبية أثناء معرض ADEX الأخير عن نموذج لطائرة حربية متطورة تعمل على تصنيعها.

وتبعا لموقع Flightglobal فإنه وعلى الرغم من الشبه الكبير بين تصميم نموذج الطائرة الجديدة وتصميم مقاتلات F-35A الأمريكية، إلا أن الطائرة الكورية تفتقر إلى بعض المواصفات التي تجعلها شبحية كتلك الأمريكية.

ويشير مصممو الطائرة الجديدة التي أطلقوا عليها اسم KF-X إلى أن طائرتهم ستنتمي إلى مقاتلات الفئة (++4) الحربية، وستتفوق على مقاتلات Rafale الفرنسية و Typhoon الأوروبية، لكن إمكانياتها ستكون أقل من إمكانيات طائرات F-22 Raptor وF-35 Lightning II الأمريكية.

وستحصل مقاتلات KF-X على 10 نقاط تعليق مخصصة للصواريخ والقنابل وخزانات الوقود، إضافة إلى أنظمة رصد وتوجيه تعمل بالأشعة ما تحت الحمراء، شبيهة بأنظمة Sniper.

وتخطط كوريا لإنتاج النماذج الأولية من المقاتلة الجديدة عام 2021، واختبار النماذج عام 2022، لاستكمال عملية تطويرها حتى 2026، وتصنيع 120 مقاتلة كدفعة أولية سيحصل عليها جيش البلاد.

وستطق الطائرات الجديدة بنموذجين، نموذج مخصص لطيار واحد، ونموذج مخصص لطيارين، وسيبلغ طول هياكلها 16.9 م، وارتفاعها 4.7 م، أما باع الجناحين فسيكون 11.2 م.

المصدر: روسيسكايا غازيتا