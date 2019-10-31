روبوت بوليسي يخدم في الشرطة الروسية

كشفت شركة Promobot الروسية في معرض "إنتربوليتكس" عن روبوت بوليسي تم تصنيعه في مدينة بيرم الروسية.

وقال المتحدث باسم الشركة، قسطنطين بوكلادوك، إن شركته باعت نحو 200 روبوت للجيل الرابع وذلك تماشيا مع برنامج "رقمنة الشرطة" الذي صار يطبق في روسيا. وأضاف أن شركته تعول على تصنيع روبوت بوليسي على هيئة الإنسان سيخدم بحلول عام 2030 في سلك الشرطة الروسية.

إقرأ المزيد

وقال إن الشركة وقعت اتفاقية تصنيع الروبوتات على هامش معرض "إنتربوايتكس" الذي انتهت أعماله يوم 25 أغسطس في موسكو.

ومضى قائلا إن الروبوتات تستخدم عادة في أماكن تتميز بحشود من الناس فتساعد شرطة المرور وإدارة الهجرة. وأوضح أن روبوت Promobot يعمل بشكل مستقل تماما وليس بحاجة إلى تدخل من قبل الإنسان ولديه ماسح ضوئي حيث يمكنه أن يدقق بصمات الأصابع ويقارنها بقاعدة البيانات المتوفرة لديه أيضا.

جدير بالذكر أن Promobot يمكن استخدامه كذلك في مجال الأعمال حيث يتواصل مع البشر ويتعرف على الوجوه والأصوات. وينتقل من مكان إلى آخر بشكل مستقل تفاديا للحواجز.

وأعاد المتحدث إلى الأذهان أن روبوتات مثيلة تتوفر في أجهزة الأمن والشرطة الأجنبية، إلا أن سعر الروبوت الروسي يقل عن سعرها أضعافا.

المصدر: سلاح روسيا