مشلول يستعيد الحركة بفضل بدلة روبوتية يتحكم فيها بالموجات الدماغية

تمكن رجل مصاب بالشلل من المشي واستخدام أطرافه مجددا، بعد ارتدائه بدلة روبوتية يتحكم بها بموجات دماغه.

وظل المريض المدعو ثيبول، من مدينة ليون بفرنسا، والبالغ من العمر 30 عاما، دون حركة من الرقبة إلى أسفل جسده، بعد كسر ظهره عندما سقط من علو 15 مترا.

وأصيب ثيبول بالشلل، عندما سقط من سطح مقهى ليلي في عام 2015، ولكنه كان قادرا على الحركة بعد إصابته الرهيبة، لأول مرة بفضل البدلة الرائدة، وقال: "كان الأمر أشبه بكوني أول رجل يمشي على سطح القمر".

وأمضى ثيبول عامين في المستشفى قبل أن ينضم إلى اختبار الأداة الحديثة بجامعة غرونوبل الفرنسية.

Paralysé des quatre membres depuis une chute il y a quatre ans, Thibault parvient aujourd'hui à diriger par la pensée les mouvements d'un exosquelette, une sorte d'armure motorisée. C'est une première réalisée par des chercheurs français, qui ouvre d'importantes perspectives #AFPpic.twitter.com/8TjwCQIVU7 — Agence France-Presse (@afpfr) October 3, 2019

وكانت النسخ القديمة من الروبوت تستخدم أجهزة الاستشعار المزروعة في الدماغ والتي توقفت عن العمل في نهاية المطاف.

وفي النسخة الأحدث، تم ربط أطراف الرجل الفرنسي بالروبوت، الذي يتم تشغيله من خلال إشارات الدماغ التي تتصل لاسلكيا مع جهاز كمبيوتر قادر على فك رموز أفكار ثيبول.

Paralyzed man walks again with brain-controlled exoskeleton https://t.co/1YkMs4eMPHpic.twitter.com/qnv31pYVKd — Reuters Top News (@Reuters) October 4, 2019

ومكنت التكنولوجيا الحديثة ثيبول من التحرك مجددا، حيث كان قادرا على السير 32 قدما (نحو 9 أمتار) في المختبر والوصول إلى الأهداف المحددة ولمسها إلا أنه ما يزال مصابا بالشلل، ومع ذلك، فإن هذه التكنولوجيا ما تزال في مراحل تطويرها الأولى وبعيدة المنال عن الاستخدام في الحياة اليومية، ما يتطلب إجراء المزيد من التجارب على عدد من المرضى الآخرين.

المصدر: ذي صن