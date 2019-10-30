الشروع ببناء غواصتين جديدتين في بطرسبورغ

تبدأ يوم 1 نوفمبر في مصنع "أدميرالتيسكي فيرفي" ببطرسبورغ عملية بناء غواصتي ديزل روسيتين حديثتين وهما "ماغادان" و"أوفا".

وستسلم الغواصتان بعد إتمام بنائهما لأسطول المحيط الهادئ الروسي.

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أعلن ذلك قائد سلاح البحرية الروسي اللواء البحري، نيقولاي يفمينوف، في اجتماع عقده في المصنع بحث فيه تكنولوجيات ستستخدم عند بناء الغواصتين كي تأخذ بالحسبان ظروف بحار المحيط الهادئ.

يذكر أن الغواصات من مشروع "فارشافيانكا" (636.3) عبارة عن غواصات الديزل الكهربائية متعددة المهام. ولديها جسم مزدوج ذو 6 أقسام عازلة مقاومة للماء.

وإنها تنتمي الى الجيل الثالث من غواصات الديزل الكهربائية التي تبلغ سرعتها القصوى 20 عقدة بحرية. ويمكن أن تغطس الغواصات إلى عمق 240 مترا بطاقم يضم 52 بحارا.

وتحمل الغواصات صواريخ "كاليبر بي إل" المجنحة التي تطلق إلى مدى 3000 كيلومتر.

وتمنح الغواصات من هذا النوع عادة أسماء المدن الروسية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا