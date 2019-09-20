بناء 22 سفينة وغواصة للبحرية الروسية عام 2020

يبدأ العام المقبل بناء 22 سفينة وغواصة حربية وسفينة مساعدة للبحرية الروسية.

أفاد بذلك مصدر لوكالة "تاس" الروسية في قطاع الصناعات الحربية. وقال إن المقصود بالأمر هو السفن والزوارق الحربية والغواصات النووية وغواصات الديزل الكهربائية ومختلف السفن المساعدة للبحرية الروسية.

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وقال مصدر آخر إن قائمة السفن المزمع بناؤها عام 2020 تضم حاملتي المروحيات اللتين أخذ مصنع "زاليف" للسفن في القرم المهمة على عاتقه. بحيث تتسع كل منهما لحوالي 10 مروحيات من مختلف الأنواع والمهام.

كما تضم القائمة الفرقاطتين المطورتين من مشروع 22350 تزود كل منهما بنحو 24 صاروخا ضاربا والغواصتين النوويتين متعددتي المهام "ياسين – إم" من مشروع 885 إم" و 3 غواصات ديزل "فارشافيانكا" و"لادا" من مشروع 636.3 و677، فضلا عن الفرقاطات الصغيرة والزوارق الحربية والسفن المساعدة بمختلف الأنواع.

فيما رفضت شركة السفن الموحدة الروسية التعليق على المعلومات المذكورة.

المصدر: تاس