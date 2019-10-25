أول رحلة لطائرة الركاب الصينية C919

قام النموذج الخامس لطائرة الركاب الصينية متوسطة المدى C919 يوم 24 أكتوبر بأول رحلة جوية اختبارية من مطار بودون في شنغهاي الصينية.

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أفادت بذلك شركة COMAC الصينية المصنعة للطائرة، وقالت إنها بقيت في الجو لمدة 37 دقيقة، مضيفة أن اختبار النموذج الخامس للطائرة جرى بعد 3 أشهر من انتهاء اختبار نموذجها الرابع. أما اختبار النموذج السادس فمن المقرر إجراؤه في الربع الأخير من العام الجاري.

وتعتزم شركة COMAC الحصول على ترخيص باستخدام طائرتها في الصين نهاية عام 2020. ومن المقرر تسليم أول طائرة لشركات الطيران عام 2021.

يفترض أن تنافس COMAC طائرات الركاب المتوسطة المدى Boeing 737MAX الأمريكية و Airbus A320neo الأوروبية و"إم إس – 21 " الروسية.

Sputnik Ramil Sitdikov

فيما يمكن اعتبار Airbus A320neo فقط جاهزة للاستخدام لأن "بوينغ" لديها مشاكل تقنية تواجهها. أما "إم إس – 21" الروسية فلا تزال قيد الاختبار.

وتمتلك شركة "إركوت" الروسية المصنعة لـ "إم إس – 21" حاليا 3 نماذج اختبارية لطائرتها التي تعتزم الشركة تسليم أول طائرة ركاب لشركات الطيران في النصف الثاني لعام 2020.

المصدر: سلاح روسيا