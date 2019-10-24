طائرة روسية تحلق بخلاف قوانين الفيزياء

أعلن ألكسندر فاتاغين، المدير التنفيذي لشركة "كليموف" أن الطائرة الروسية MiG-29OVT الفائقة المناورة، المزودة بمحرك RD-33OVT "حلقت بخلاف قوانين الديناميكا الهوائية".

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وقال فاتاغين، "إذا كان هناك ما يخرج عن حدود قوانين الفيزياء، فهذا ما يجب السعي نحوه. فعندما تنتهك الطائرة الحربية القوانين التي صممت بموجبها، وتستخدمها جميع الطائرات، فهذا أمر يستحق الثناء والتقدير".

وأشار الخبير إلى أن "التصميم الفريد للفوهة يضمن إمكانية لحدوث جميع التغيرات في اتجاه الدفع، وأكبر سرعة زاوية لانحرافها وأقل زيادة في كتلة المحرك". ومع "المحرك RD-33OVT تتمكن الطائرة من تحقيق مناورات مختلفة، ليس بمقدور المقاتلات الأخرى القيام بها".

وتجدر الإشارة إلى أن النموذج التجريبي للمقاتلة MiG-29M / OVT من الجيل ++4 يختلف عن المقاتلة MiG-29M بانحراف اتجاه الدفع، ويتم تسويقها تحت اسم MiG-35.

المصدر: لينتا. رو