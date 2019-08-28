روسيا تعرض "سوخوي-47" في "ماكس-2019"

تعرض روسيا في معرض "ماكس-2019" الدولي للطيران والفضاء، للزوار النموذج التجريبي للطائرة المقاتلة "سوخوي-47" (بيركوت) البحرية.

وتعرض طائرة "سوخوي -47" ( بيركوت-النسر الذهبي) لأول مرة للجمهور، وتفيد مجلة المراقبة العسكرية، بأن الطائرة معروضة في القسم التاريخي من المعرض الدولي إلى جانب الطائرة "تو-155" الخيار التجريبي لطائرة "تو-154"، المصممة لتطوير محركات تستخدم الوقود المبرد.

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وتتميز الطائرة "سوخوي -47" بكون تصميم جناحيها للأمام، وتستخدم في بنية هيكلها مواد مركبة على نطاق واسع. وكان أول تحليق للطائرة "سوخوي-47" عام 1997. وهذا النموذج يستخدم حاليا بمثابة مختبر طائر.

المصدر: لينتا. رو