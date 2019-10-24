العثور على مركب قديم في قعر نهر الفولغا

أفاد ناطق باسم الجامعة التكنولوجية بمدينة سامارا الروسية باكتشاف مركب خشبي في قعر نهر الفولغا يقدر عمره بما لا يقل عن 600 عام.

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وشارك في البعثة العلمية التي جرت في منطقة العثور على المركب خبراء في مؤسسة "إيكران" العلمية والإنتاجية وغواصون.

وقال الناطق إن رهبان دير أيقونة قازان لمريم العذراء هم الذين عثروا على المركب القديم على عمق 10 أمتار أثناء صيد السمك في نهر الفولغا. واستدعى الرهبان الغواصين والعلماء الذين قاموا بالتصوير تحت الصوتي لآثار المركب المغطى بطبقات من الرمل الطين وتوصلوا إلى استنتاج مفاده بأن طول المركب يبلغ 50 مترا، وعرضه 20 مترا.

وافترض علماء الآثار أن المركب تم بناؤه عام 1415، أي قبل حلول عصر القيصر الروسي إيفان الرهيب (1547 – 1584).

وتمكن الغواصون من رفع بعض المسامير الحديدية وأجزاء من غطاء السفينة من قعر النهر حيث بلغ طول أحد المسامير الحديدية نصف متر.

فيما لم يستطيعوا تحديد منشأ المركب، إذ أن السفن الكثيرة التجارية والعسكرية كانت تجوب آنذاك مياه نهر الفولغا الفياض. ومن بينها السفن التابعة للإمارات الروسية وبلاد الفرس وحتى التجار العرب.

المصدر: موسكوفسكي كومسوموليتس