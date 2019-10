العثور على الطريق الذي بناه بيلاطس البنطي

يعتقد علماء الآثار الإسرائيليون، أن الطريق الذي عثروا عليه في القدس، هو الشارع الرئيسي للقدس القديمة الذي بناه بيلاطس البنطي.

ونشرت مجلة The Journal of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University، مقالة علمية عن هذا الاكتشاف تفيد بأنه وفقا لعلماء الآثار، كان هذا الشارع الرئيسي في القدس القديمة، وقد تم تحديد تاريخ إنشائه بدقة على أساس موعد سك القطع النقدية المعدنية التي عثر عليها تحت الحجارة التي رصف بها الشارع.

ويذكر أن علماء الآثار في جامعة تل أبيب يبحثون عن هذا الطريق منذ 6 سنوات، استنادا إلى المعلومات التي ذكرها نظراؤهم من بريطانيا عام 1894. حيث يبدأ هذا الطريق من بركة سلوان في منطقة البوابة الجنوبية للقدس وينتهي عند عتبة جبل الهيكل.

ووفقا للعلماء، إن ما يؤكد على أن هذا الطريق لعب دورا مهما في حياة المدينة، وإن الحجاج كانوا يستخدمونه في المجيء إلى جبل الهيكل، هو دقة رصفه والممرات الجانبية المحاذية له. إضافة لهذا عثر علماء الآثار تحت الألواح الحجرية على قطع معدنية نقدية وأشياء أخرى. فقد ساعد تاريخ سك القطع النقدية (17-31 سنة ميلادية) على تحديد موعد إنشاء الطريق. وهذا يثبت أن العمل بإنشائه كان في عهد بيلاطس البنطي.

يبلغ طول الشارع 600 متر وعرضه 8 أمتار وهو مرصوف بألواح حجرية كبيرة، على غرار ما كان متبعا في الامبراطورية الرومانية. ووفقا لحسابات العلماء استخدم فيه نحو 10 آلاف طن من الصخور الكلسية.

ويشير العلماء، إلى أن بعض أجزاء الشارع مخفية تحت أكوام الحجر التي يعتقد أنها بقايا المباني التي دمرها الجنود الرومانيون عند احتلالهم للمدينة في عام 70 ميلادي. فقد عثر العلماء على حراب السهام وشجرة متفحمة.

ويعتقد العلماء أن بيلاطس البنطي بنى الطريق الفخم في المدينة القديمة، من أجل تهدئة سكان القدس، أو تخليد ذكراه.

المصدر: نوفوستي